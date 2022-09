Motorola edge 30 Ultra, Fusion e Neo ancora in offerta: ecco dove acquistarli

Motorola ha lanciato nei giorni scorsi tre nuovi dispositivi Edge, ovverosia Motorola edge 30 Ultra, Motorola edge 30 Fusion e Motorola edge 30 Neo. Questi potenti device, che combinano i più recenti avanzamenti tecnologici con un design eccezionale ed esperienze di assoluto livello, sono tutti dotati di funzionalità Ready For per offrire un’esperienza a 360° e molto altro. Motorola edge 30 Ultra lo trovi già su Amazon al prezzo di lancio di 899€ con le spedizioni gratuite gestite da Prime. Degli altri due ce ne occupiamo invece in una news a parte.

Motorola 30 edge Ultra, Fusion e Neo: cattura ogni attimo senza limiti

I tre nuovi modelli Motorola edge 30 sono da diversi giorni in offerta su Amazon, come vi abbiamo prontamente segnalato. Un’offerta che però scadrà tra 7 giorni o ad esaurimento delle scorte disponibili. Pertanto, visto che manca poco, abbiamo pensato di facilitarvi la cosa e di riproporvi in un unico articolo tutte le promozioni in corso su questa nuova gamma, con i link diretti alle rispettive pagine Amazon. Eccoli:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.