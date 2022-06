Motorola Edge 30: un grande classico a prezzo TOP (-150€)

Da quando Motorola ha svelato l’Edge 30, potenza internazionale ha rilasciato tantissime recensioni positive. Il telefono è un device di fascia medio alta ma che viene venduto, grazie agli sconti di Amazon, ad un prezzo molto contenuto. Lo trovate infatti a 399,00€ al posto di 549,90 €. Capite bene che si tratta di uno sconto pari a 150 € che fin dal debutto, avvenuto pochissimi mesi or sono, fa sì che questa sia la scelta vincente in questa fascia di prezzo.

Di fatto, i dispositivi concorrenti offrono molto meno allo stesso prezzo; se state cercando un terminale Premium quindi, ma dal costo equilibrato, lui sarà quello che fa al caso vostro.

Motorola Edge 30: sottile, bello e possibile

Dobbiamo segnalare che questo è uno degli smartphone 5G più sottili di sempre: poco più di 7mm Per un terminale semplicemente unico. Inoltre, è potentissimo grazie la presenza del processore Snapdragon 778G di Qualcomm.

Questo chip, abbinato a memoria RAM da 8 GB e da storage dati 128 GB, assicura prestazioni degne di un top di gamma. La connettività 5G vi permetterà di scaricare film e di navigare sul web con una velocità supersonica. La vostra serie TV preferita su Netflix la potrete scaricare sul device in pochissimi minuti. Oppure ancora, il gaming sarà di alto livello, grazie alla superficialità del pannello full HD da 6,5“ OLED con refresh rate da 144 Hz.

Capite bene che, date le specifiche tecniche, non ci troviamo di fronte ad un medio gamma qualsiasi. Bello, sottile e leggero. Soprattutto in vista dell’estate, questo sarà un compagno di viaggio eccellente.

A 399,00€ è un’occasione da non lasciarsi sfuggire, anche perché non sappiamo quando il prezzo tornerà al suo stato originale. Tra le altre cose però, vi dobbiamo anche ricordare che avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Credit line di Cofidis. Cosa aspettate? Il vostro nuovo Motorola, pronto per la produttività (e non solo) grazie la modalità Ready for, vi sta aspettando, ma fate presto.