Motorola Edge 40: ecco il prezzo SENSAZIONALE di Amazon

Dopo anni di attesa sei finalmente pronto a cambiare il tuo smartphone, ma non hai di certo migliaia e migliaia di euro di budget per acquistare gli ultimi top di gamma del momento come iPhone 15 o Samsung Galaxy S23, e preferisci risparmiare alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo. Quest’offerta allora può proprio fare al caso tuo: Amazon ha infatti ben pensato di proporti il Motorola Edge 40 neo a soli 369 euro, con un buon sconto di 30 euro rispetto al prezzo originariamente proposto dalla compagnia produttrice, Motorola.

Motorola Edge 40: lo smartphone definitivo

Nel caso dell’offerta specifica di Amazon, il dispositivo è disponibile all’acquisto rispettivamente nelle colorazioni Black Beauty, Caneel Bay e infine Soothing Sea, in base alle tue personalissime preferenze e gusti, così da abbinarsi perfettamente ad ogni tuo look.

Tra i punti salienti troviamo sicuramente un design curato nei minimi particolari, pur risultando leggero e ultrasottile: in mano ti sembrerà come non averlo, dato il peso assolutamente contenuto.

Ottimo il grado di protezione IP68, che ti garantisce totale protezione anche in acqua: puoi perfino immergerti completamente in acqua fino a una profondità massima di 1.5 metri per una durata totale di 30 minuti, e il telefono sarà ancora perfettamente funzionante e come nuovo.

Il vero cuore pulsante alla base di questo smartphone è però il processore Mediatek Dimensity 1050, che ti garantisce delle prestazioni sbalorditive: puoi avviare qualsiasi app senza il minimo tentennamento o esitazione, con una fluidità d’uso mai vista prima d’ora su modelli simili. Nulla da dire anche per il display pOLED da 6.55 pollici che lascia davvero a bocca aperta, grazie anche alla frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz.

Nota di merito infine per l’eccezionale autonomia, garantita da un’ottima batteria da 5000 mAh, che ti permette di arrivare alla fine della giornata senza la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili di ricarica.

Insomma, a poco meno di 370 euro hai la possibilità di portarti a casa uno smartphone dalle prestazioni eccezionali e dall’ottimo display, permettendoti tralaltro di risparmiare un bel po’ rispetto ad altri device più blasonati che superano spesso le migliaia di euro: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Motorola Edge 40 neo in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e potrebbe dunque terminare già nelle prossime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.