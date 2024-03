Motorola Edge 40 Neo RUGGISCE su Amazon: con lo sconto del 38% è BEST BUY

Con un mondo degli smartphone sempre in costante evoluzione, dispositivi come il Motorola Edge 40 Neo non fanno altro che confermare la tendenza, a punto da diventare in breve tempo una vera e propria pietra miliare nella tecnologia mobile. Grazie alla combinazione di prestazioni di alto livello, un design accattivante e funzionalità avanzate, questo dispositivo è destinato a stupire anche gli utenti più esigenti, che oggi possono accaparrarselo con 289€ sfruttando il super sconto Amazon del 38%. In più, possono pure averlo gratis fino a casa con le spedizioni sicure dei servizi Prime.

Motorola Edge 40 Neo, una belva tra le mani

Il Motorola Edge 40 Neo vanta un potente processore Mediatek Dimensity 1050 che offre prestazioni impeccabili anche nelle situazioni più impegnative. Il tutto accompagnato da ben 12 GB di RAM, per un multitasking fluido e senza intoppi.

L’ampio display POLED da 6,55 pollici del Edge 40 Neo offre una risoluzione FHD+ che ti permette di immergerti completamente nei tuoi contenuti preferiti.

Con un impressionante refresh rate di 144Hz, ogni tocco e gesto è immediato e reattivo, garantendo un’esperienza di navigazione fluida e senza ritardi. Il dispositivo poi è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 50+13 megapixel, il Motorola Edge 40 Neo cattura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione.

Con la certificazione IP68, il Motorola Edge 40 Neo è progettato per resistere agli elementi e frutta una potente batteria da 5000 mAh per consentirti di usarlo al massimo tutta la giornata senza problemi. Insomma, questo smartphone Motorola è molto più di un “cellulare”, per questo piace sia a chi è un professionista in movimento, sia al “normale” appassionato di tecnologia, che possono accaparrarselo con 289€ sfruttando il super sconto Amazon del 38%. In più, le spedizioni sono gratis fino a casa coni servizi Prime.

