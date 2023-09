Motorola edge 40: OFFERTA LAMPO su Amazon!

Il Motorola Edge 40, lo smartphone della nota azienda fondata nel lontanissimo 1928, è attualmente in sconto del 6% su Amazon, un piccolo ma interessante sconto che vi permette di risparmiare qualcosa su questo dispositivo, dandovi la possibilità di acquistarlo al prezzo finale di 449,99€ invece dei 479,99 iniziali. Un’offerta interessante e che potrà stuzzicare la curiosità di tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone affidabile e di media fascia.

Motorola Edge 40: affidabilità e certezze in sconto su Amazon!

Il Motorola Edge 40 è uno smartphone che, come detto in precedenza, assicura prestazioni e tanta, tantissima affidabilità e solidità. Equilibrato in tutte le sue specifiche. Display curved pOLED da 6,55″ FullHD+ con la frequenza di aggiornamento ultra-rapida a 144 Hz. Fotocamera da 50 MP e selfie cam 32 MP. Batteria 4400 mAh e ricarica rapida 68W, il che vi porterà a ricaricare lo smartphone in pochissimi minuti. Spazio in abbondanza e accesso immediato ai vostri contenuti preferiti con la RAM da 8 GB e con l’ampia memoria interna da 256 GB. Connettività 5G ultraveloce e prestazioni veloci, puntuali e precise assicurate dal processore di casa Mediatek nella versione dimensity 8020.

Dimensioni dello schermo da 6.55 pollici e peso di 175 grammi, il che rende questo smartphone comodo e leggero da utilizzare nelle vostre giornate di stress quotidiano. Il tutto viene accompagnato da un ottimo comparto audio sia per le riproduzioni di video e musica, sia per le telefonate. Motorola è una garanzia da tanti anni a questa parte e noi vi consigliamo di considerare con molta serietà la possibilità di acquistare questo prodotto in offerta.

Il Motorola Edge 40 è attualmente in sconto su Amazon del 6% con la possibilità di risparmiare ben 30 euro sul prezzo di listino, per un costo finale di 449,99€. Sfruttate questa interessante occasione!

