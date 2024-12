Motorola edge 50 fusion a 140€ in meno: offerta limitatissima solo su Amazon

Si caratterizza per un design ultrasottile, leggero e simmetricamente curvo con protezione IP68 per l'immersione in acqua.

Si caratterizza per un design ultrasottile, leggero e simmetricamente curvo con protezione IP68 per l'immersione in acqua.