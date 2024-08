Motorola edge 50 fusion in SOTTOCOSTO: oggi risparmi PIU' DI 100 EURO

Ecco uno smartphone che di ultima generazione che oggi puoi avere ad un prezzo bomba! Si tratta del Motorola edge 50 fusion, al momento disponibile su Amazon a soli 344 euro con uno sconto del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Motorola edge 50 fusion: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola edge 50 fusion è uno smartphone all’avanguardia capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Si contraddistingue dagli altri modelli per il suo design ultrasottile, leggero e simmetricamente curvo. Inoltre dispone di protezione IP68 per l’immersione in acqua, così potrai utilizzarlo al mare o in piscina senza alcuna preoccupazione.

Una delle sue caratteristiche principali è il display pOLED FHD+ da 6,67″ e da 144Hz che, insieme ad un impianto audio multidimensionale Dolby Atmos, che permette di godere dei tuoi contenuti multimediali preferiti in maniera immersiva come se fossi sempre al centro dell’azione.

Il dispositivo è dotato anche di un sistema di fotocamere straordinario da 50MP+13MP che, grazie ad un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore al suo predecessore, garantisce scatti davvero realistici e dai dettagli vividi e minuziosi.

Pr finire, la batteria super potente da 5000mAh grantisce un’autonomia davvero elevata, mentre con ricarica TurboPower da 68W potrai avere l’energia che ti serve in pochissimi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.