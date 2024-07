Motorola edge 50 fusion in SVENDITA su Amazon: tuo con una SPESA MINIMA

Hai intenzione di cambiare smartphone? Sei alla ricerca di un modello innovativo dalle prestazioni elevate? Allora punta tutto sul Motorola edge 50 fusion, oggi disponibile su Amazon a soli 361 euro con uno sconto bomba del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima!

Motorola edge 50 fusion: tutte le caratteristiche tecniche

Il Motorola edge 50 fusion è uno smartphone top di gamma che accontenta le esigenza di ogni tipologia di utente.

È dotato di un display OLED FHD+ da 6,67″ e da 144Hz che garantisce immagini realistiche e super vivide così da goderti spettacoli e film con eccezionale contrasto e colori vivaci. Allo stesso tempo vanta un impianto audio multidimensionale Dolby Atmos che ti permetterà di immergerti completamente nei tuoi contenuti multimediali preferiti, vivendoli in prima persona.

Il suo sistema di fotocamere straordinario da 50MP+13MP è davvero straordinario così da poter scattare foto e girare video definiti e dettagliati in qualsiasi condizione, grazie a un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore ai modelli precedenti.

La batteria da 5000mAh non è da meno e ti permette di utilizzare lo smartphone per ore e ore, anche in modo intensivo, senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. Inoltre è dotato di ricarica TurboPower da 68W così da ricaricare in pochissimi minuti il dispositivo e averlo sempre pronto all’uso.

