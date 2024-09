Motorola edge 50 neo in offerta speciale: ancora per poco su Amazon

Il tuo vecchio smartphone ti sta abbandonando ed hai bisogno di un nuovo dispositivo che sia prestante ed economico allo stesso tempo? Allora prova il Motorola edge 50 neo, oggi disponibile su Amazon a soli 399 euro con uno sconto conveniente del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Motorola edge 50 neo: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Motorola edge 50 neo è uno smartphone di ultima generazione perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Una delle sue caratteristiche più importanti è lo schermo Super HD (1220p) pOLED da 6,36 pollici sul quale puoi visualizzare, modificare e condividere foto e video con qualità cinematografica. In più potrai immergerti in qualsiasi contenuto multimediale come mai prima d’ora, vivendo l’azione in prima persona.

La sua batteria da 4310mAh è super potente ed offre un’autonomia super estesa che dura per un’intera giornata senza mai darti preoccupazione. Inoltre, sfruttando la ricarica TurboPower da 68 W, puoi ottenere l’energia di cui hai bisogno con soli pochi minuti così da continuare ad utilizzare lo smartphone ed esprimere la tua creatività senza interruzioni.

Questo modello vanta, anche, una memoria interna da 256 GB: questo vuol dire che avrai spazio in abbondanza per foto, film e app, insieme a cinque anni di aggiornamenti software.

Oggi il Motorola edge 50 neo è disponibile su Amazon a soli 399 euro con uno sconto conveniente del 7%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.