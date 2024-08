Motorola Edge 50 Ultra a 220 EURO IN MENO: l'offerta è UNICA

Vuoi regalarti uno smartphone nuovo e dalle prestazioni ottimali? Allora punta tutto sul Motorola Edge 50 Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 772 euro con uno sconto maxi del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Motorola Edge 50 Ultra: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Lo smartphone Motorola Edge 50 Ultra è un modello di ultima generazione che ti stupirà per le sue caratteristiche tecniche all’avanguardia.

Si contraddistingue per un’ampia gamma di funzionalità esclusive progettate per garantirne un uso più intuitivo, personale, sicuro e divertente. Questo vuol dire che offre performance sempre eccellenti così che le tue operazioni risultino sempre fluide ed efficienti.

Una delle sue caratteristiche di spicco è sicuramente la tripla fotocamera con OIS dotata di tecnologia AI avanzata che permette di scattare foto perfette e registrare video in 4K stabili in ogni condizione ed impeccabili con qualsiasi condizione di luce.

Allo stesso tempo, il dispositivo è dotato di un brillante display pOLED HDR10+ da 6,7″ che garantisce una ricchezza infinita di contrasto e dettaglio e una vivacità di colore di livello cinematografico. In più, l’autonomia è davvero stupefacente e, grazie alla Ricarica TurboPower da 125W, potrai ottenre un giorno intero di energia in pochi minuti di ricarica.

