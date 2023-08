Motorola Edge in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Tra tutti i marchi attualmente sul mercato, Motorola è senz’ombra di dubbio uno dei più affidabili per quanto riguarda l’intera lineup di smartphone, soprattutto per chi cerca un buon compromesso tra la qualità della componentistica e il prezzo di vendita. Proprio a questo ha pensato Amazon proponendoti Motorola Moto Edge 30 Fusion in offerta all’incredibile prezzo di 409 euro, con uno sconto davvero ottimo del 40% sul prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa Motorola.

Motorola al passo coi tempi

Le prestazioni di questo terminale Motorola sono davvero eccellenti, e questo è garantito senz’ombra di dubbio dalla presenza di un processore premium come può essere lo Snapdragon 888+ 5G, che permette di eseguire qualsiasi app senza il benché minimo tentennamento o incertezza.

Anche il comparto fotografico è sicuramente una delle punte di diamante di questo incredibile smartphone, con un sensore da ben 50 megapixel che permette tra le altre cose la messa a fuoco istantanea all-pixel: in questo modo avrai la possibilità di mettere a fuoco immediatamente i tuoi oggetti e scattare in men che non si dica, con prestazioni di gran lunga più rapide e accurate rispetto che al passato, il tutto corredato anche dalla stabilizzazione ottica dell’immagine.

Molto ampio anche il display di questo Motorola Edge 30, con una diagonale da ben 6.5 pollici, mosso dalla tecnologia pOLED e con 144 Hz di frequenza di aggiornamento, perfettamente in linea con gli ultimi top di gamma usciti nel corso degli scorsi mesi.

Un’altra caratteristica e funzionalità molto interessante è sicuramente la possibilità di ricarica rapida, con la tecnologia Turbo Power da 68W: in questo modo potrai ricaricare quasi completamente il tuo smartphone nel giro di 10 minuti, senza la necessità di attendere ore e ore per arrivare a una soddisfacente capacità di caricamento per affrontare l’intera giornata.

Insomma, con poco più di 400 euro hai la possibilità di portarti a casa uno smartphone di fascia medio / alta ad un prezzo che non si era mai visto prima d’ora: ecco quindi che ti consigliamo fortemente di acquistare questo Motorola Edge 30 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero esaurirsi improvvisamente da un momento all’altro, dati i pochi pezzi.

