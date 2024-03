Motorola FUORI TUTTO PAZZESCO: sconti fino al 50% per le Offerte di Primavera Amazon

Motorola è da sempre un marchio noto per la sua affidabilità e innovazione nel settore degli smartphone. Con una vasta gamma di dispositivi che spaziano dalla fascia media alla fascia alta, l’azienda offre soluzioni adatte a diverse esigenze e budget. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Motorola, sei nel posto giusto.

Motorola FESTIVAL su Amazon, prezzi da mercatino rionale

In questo articolo ti presenteremo le migliori offerte attualmente disponibili per gli smartphone Motorola, consentendoti di acquistare un dispositivo di qualità a un prezzo conveniente. ATTENZIONE: alcuni prodotti, come ad esempio il Motorola Edge 30, non hanno indicato nell’anteprima il prezzo scontato, perché quest’ultimo, del 20%, si ottiene solo al momento del checkout alla cassa.

Abbiamo quindi una bella batteria da 5000 mAH, casse Dolby Atmos Stereo, memoria espandibile da 2GB/64 GB, display da 6.5″ HD+ e Dual SIM. Il tutto mosso dal sistema operativo Android 13. Ha poi una fotocamera principale da 13MP, e funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le foto rendendole pronte per i social media.

Il Motorola moto g14 offre una combinazione di prestazioni affidabili, fotocamera avanzata e display coinvolgente, il tutto a un prezzo accessibile. Con Android 13 come sistema operativo, gli utenti possono godere delle ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza offerti da Google.

Il Motorola moto G52 è uno smartphone Android completo che non ha molto da invidiare ai dispositivi più top di gamma, con un sistema avanzato di fotocamere che lo rende perfetto per chi ama fotografare e farsi i selfie. Lo smartphone è dotato poi del display FHD+ da 6,5” da 90Hz e risulta estremamente reattivo a ogni tocco, grazie a un eccezionale processore Qualcomm Snapdragon 680.

Grazie alla connettività 5G, il Moto G84 ti consente di sfruttare al massimo le reti di nuova generazione, offrendo velocità di download e streaming sorprendenti.

Cattura ogni momento con la fotocamera principale da 64MP e la fotocamera ultra-wide da 12MP del Motorola Razr 40. Dalle foto di paesaggi mozzafiato ai ritratti dettagliati, potrai immortalare ogni momento con una qualità straordinaria.

