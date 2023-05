Motorola G23 con tripla fotocamera da 50 MP a meno di 190 euro su Amazon

Il Moto G23 uno dei migliori smartphone economici sul mercato, e ha l’obiettivo di fornire una solida esperienza Android ad un prezzo contenuto. Il telefono è uno dei quattro dispositivi economici di Motorola, e può essere trovato su Amazon a soli 189,04 euro.

All’interno della scatola del Moto G23 troverai:

Un cavo di ricarica da USB-A a USB-C

Un caricatore da 33 W

Uno strumento di espulsione per la SIM

Una custodia in silicone

Manuale in carta

Il caricatore da 33 W non è il massimo in termini di prestazioni, ma è comunque una velocità di ricarica impressionante per un telefono economico. Il G23 è inoltre dotato di una custodia in silicone che si adatta perfettamente e fornisce una protezione aggiuntiva. I suoi lati sono extra robusti e i suoi bordi sollevano il telefono in modo da non graffiarsi da eventuali superfici ruvide su cui potrebbe finire.

Il G23 non è dotato di componenti rivoluzionari, e anche la grande batteria da 5.000 mAh è qualcosa a cui ci siamo abituati con i telefoni Motorola. Ma è bello vedere che ha uno schermo che supporta una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e l’NFC.

A differenza del fratello minore, ha 8 GB di RAM, scelta che lo porta ad un livello superiore. Ha un retro in plastica che sfoggia una combinazione di colori riflettente molto bello da vedere. Le opzioni di colore in cui puoi ottenerlo sono Matte Charcoal, Steel Blue e poi Pearl White.

Nonostante ciò, il telefono è leggero e si sente robusto. È comodo da tenere per qualcuno con mani grandi ed è sicuramente un’ottima scelta per chi decide di usarlo tutti i giorni. Approfitta ora dello sconto del 21% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.