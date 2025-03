Motorola g54: oggi è tuo ad una spesa minima con la maxi offerta Amazon (-36%)

Uno degli smartphone con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, oggi può essere tuo ad una spesa ancora più ridotta! Si tratta del Motorola g54, al momento disponibile su Amazon a soli 159 euro con uno sconto bomba del 36%.

In questo modo potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Motorola g54: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Motorola g54 è uno smartphone che, grazie ad una serie di specifiche tecniche all’avanguardia, permette di accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Il suo processore innovativo regala prestazioni eccellenti così da poter svolgere qualsiasi operazione in maniera fluida ed ottimale. Ugualmente, la sua potente batteria da 5000 mAh offre un’autonomia di lunghissima durata, mentre la modalità di ricarica veloce permette di avere l’efficienza energetica di cui hai bisogno in pochi minuti.

Allo stesso tempo, questo dispositivo è dotato di un display fluido da 6,5″ FHD+ a 120 Hz, supportato da un audio stereo multidimensionale, così da poter godere di tutti i tuoi contenuti multimediali in maniera sempre immersiva e coinvolgente in qualsiasi luogo tu sia.

Un’altra specifica tecnica di spicco è il suo sistema di fotocamere dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine che è in grado di catturare foto incredibilmente nitide in condizioni di scarsa illuminazione e video più fluidi come se fossi un vero professionista.

