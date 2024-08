Motorola g54 SCONTATISSIMO AL 37%: lo paghi quasi 100 EURO IN MENO

Amazon ha appena lanciato una mega offerta su uno smartphone che accontenta qualsiasi tipologia di esigenza! Parliamo del Motorola g54, al momento disponibile a soli 156 euro con un super sconto del 37%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente è davvero irripetibile!

Tutte le caratteristiche tecniche del Motorola g54

Il Motorola g54 è uno smartphone di ultima generazione che spicca tra i modelli Android per le sue caratteristiche tecniche innovative.

Si contraddistingue per il suo display fluido da 6,5 pollici FHD+ a 120 Hz, supportato da un audio stereo multidimensionale, che offre immagini vivide e super realistiche così da farti immergere letteralmente nei tuoi contenuti multimediali preferiti.

Un’altra caratteristica speciale del dispositivo è il suo sistema di fotocamere dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine che cattura foto incredibilmente nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Allo stesso modo potrai realizzare video più fluidi che mai così da sbizzarrirti come un vero regista professionista.

Tra l’altro, grazie ad una serie di specifiche all’avanguardia, lo smartphone è in grado di scattare foto pronte per i social sfruttando funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le immagini e le rendono perfette per Instagram, Facebook e così via.

Per finire, la batteria da 5000 mAh è super potente ed offre un’autonomia elevatissima che ti accompagna per un’intera giornata anche con un utilizzo intensivo.

