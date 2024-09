Motorola g54 scontatissimo al -42%: ancora per poco su Amazon

Vorresti rinnovare il tuo smartphone ma non sai quale modello scegliere? Punta tutto sul Motorola g54, oggi disponibile su Amazon a soli 146 euro con un mega sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Motorola g54: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola g54 è uno smartphone Android che si caratterizza per una serie di caratteristiche tecniche davvero eccellenti.

Il suo processore MediaTek è super innovativo così da rendere qualsiasi tipologia di operazione più efficiente che mai. In più è dotato di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, quindi avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per archiviare i tuoi contenuti e i tuoi file.

Questo modello dispone di un display fluido da 6,5″ FHD+ a 120 Hz, supportato da un audio stereo multidimensionale: questo vuol dire che potrai immergerti nei film o nei tuoi videogiochi preferiti come se fossi in prima persona ovunque tu sia.

Inoltre è dotato di un sistema di fotocamere dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine che è in grado di catturare foto incredibilmente nitide in condizioni di scarsa illuminazione e video sempre super stabili e più realistici che mai. Tra l’altro, sfruttando una serie di funzionalità intelligenti, potrai automaticamente ottimizzare le immagini per i social rendendole impeccabili.

Per finire, la sua batteria potentissima da batteria da 5000 mAh permette di utilizzarlo anche in modo intensivo per 24 ore senza avere mai nessuna preoccupazione.

Oggi il Motorola g54 è disponibile su Amazon a soli 146 euro con un mega sconto del 42%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.