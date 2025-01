Motorola g85 a quasi metà prezzo: ultimissimi a disposizione su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, abbiamo quello che fa per te ad un prezzo stracciato! Stiamo parlando del Motorola g85, oggi disponibile a soli 188 euro con uno sconto bomba del 43%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Motorola g85: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola g85 è uno smartphone di ultima generazione che riesce ad accontentare qualsiasi tipologia di utente grazie alle sue specifiche tecniche all’avanguardia.

In primis è dotato dell’innovativo processore Snapdragon 6s Gen 3 che garantisce performance eccezionali così da poter effettuare operazioni sempre in modo fluido ed efficiente in qualsiasi momento.

Inoltre vanta un display curvo pOLED da 6.67″ FHD+ con qualità cinematografica e audio multidimensionale in alta risoluzione Dolby Atmos per farti immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti e garantirti una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

Allo stesso tempo, potrai sbizzarrirti ad effettuare foto e video da vero professionista dai colori brillanti e i particolari minuziosi grazie al comparto fotografico da 50+8MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Non è da meno la batteria super potente da 5000 mAh che offre un’autonomia elevatissima che supera le 24 ore, mentre la ricarica rapida da 33W permette di avere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Oggi il Motorola g85 è disponibile su Amazon a soli 188 euro con uno sconto bomba del 43%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.