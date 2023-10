Motorola moto e13: prezzo da CAPOGIRO per il super budget phone (-41%)

Dimenticati per un attimo dei più blasonati smartphone Android a prezzi da capogiro: con questa offerta di Amazon hai finalmente la possibilità di acquistare lo smartphone economico Motorola moto e13 a un prezzo impensabile. Complice uno sconto inverosimile del 41%, infatti, il tuo nuovo budget phone può essere tuo alla cifra record di appena 76€.

Con lo smartphone di Motorola non esiste task quotidiano che non puoi svolgere ad occhi chiusi: è perfetto per telefonare, ci puoi navigare in rete e chattare sui social con gli amici, guardare video ad alta risoluzione con il pannello HD+ da 6.5 pollici e ascoltare la musica ad alta qualità con le casse stereo con tecnologia Dolby Atmos.

Appena 76€ su Amazon per il budget phone Motorola moto e13: prezzo regalo

Come se non bastasse Motorola moto e13 è anche un campione di autonomia: sotto la scocca trova posto una mega batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida, che ti accompagna senza fatica per un giorno di utilizzo.

Inoltre, il modulo fotografico multiplo sul retro integra un sensore principale da 13MP con cui puoi scattare foto e video di qualità per rivivere i tuoi momenti più cari senza perdita di dettagli.

Lo smartphone Android super economico di Motorola è pronto per soddisfare tutte le tue personali esigenze quotidiane senza richiederti uno sforzo economico insostenibile; mettilo subito nel carrello di Amazon oggi che può essere tuo con uno sconto del 41% con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

