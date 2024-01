Motorola moto e22i, lo smartphone entry level dall'anima TOP SCHIZZA GIU' a 74€

Motorola moto e22i è un smartphone Android di fascia media, soluzione perfetta per coloro che non hanno troppe pretese ma che nonostante ciò non vogliono rinunciare a un bel display touchscreen e a tutta una serie di funzioni base presenti su tutti i dispositivi più avanzati, a cominciare dalla connettività Wi-fi e dal GPS. Questo smartphone lo trovi in questo momento in super offerta su Amazon, dove viene venduto col 48% di sconto a un prezzo decisamente aggressivo per il mercato, ovverosia appena 74€.

Motorola moto e22i, prezzo super folle per questa domenica

Questo smartphone stupisce per la qualità con la quale è costruito, e non parliamo solo in termini di materiale. La scocca è ben rifinita, stilosa, la struttura compatta (ha uno spessore di 8mm) e monta perfino un display touchscreen da 6.5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz che lo pone nei primi posti tra gli smartphone della categoria.

Ottima anche la parte relativa alla multimedialità grazie alla presenza tra le altre cose di una fotocamera da 16 megapixel che permette al Motorola moto e22i di scattare foto con una risoluzione importante, ovverosia di 4619×3464 pixel. Inoltre può anche registrare video in alta definizione (Full HD) alla risoluzione di 1920×1080 pixel.

Buona, infine, la navigazione in internet e in generale anche la velocità di trasferimento dati, e questo nonostante non abbia funzioni 5G ma si appoggia al modulo LTE 4G, così come la componente sonora: moto e22i è infatti dotato di altoparlanti stereo e supporta Dolby Atmos. Fallo tuo Amazon, dove viene venduto col 48% di sconto a un prezzo decisamente aggressivo per il mercato, ovverosia appena 74€.

