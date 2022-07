Motorola Moto e32: OGGI sconto folle del 33%

Ecco l’offerta che tutti stavate aspettando. Non stiamo parlando di un top di gamma, ma di un smartphone entry level per chi sta cercando un dispositivo basilare e che non vuole spendere molto. Dopotutto se quello che vi serve è solo mandare messaggi, fare chiamate, catturare alcuni ricordi e navigare online, non serve che spendete una barca di soldi per avere un device discreto e moderno. Esempio perfetto è il Motorola Moto e32 che oggi è in sconto assurdo su Amazon a soli 119,90 €. Stiamo parlando di uno sconto pari al 33%.

Ha tutto quello di cui necessitate

Il Motorola Moto e32 ha un display da 6.5″ con un refresh rate a 90 Hz. Potete immergervi completamente nei vostri contenuti preferiti grazie all’ampio pannello Max Vision con risoluzione HD+. Questo schermo è davvero fluido per questa fascia di prezzo, il merito è sicuramente anche dell’alto refresh rate. Con la batteria da 5000 mAh, che dura fino a due giorni, avrete più tempo da dedicare alle vostre attività preferite come: streaming, videogames e così via. Catturate ogni singolo ricordo della vostra vita grazie alla tripla fotocamera da 16 MP. Potete personalizzare la messa a fuoco con la fotocamera di profondità o scatta primi piani ricchi di dettagli con la lente macro. Prestazioni di tutto rispetto per il Motorola Moto e32, grazie al processore octa-core Unisoc T606 progettato appositamente per Motorola che consente allo smartphone di sfruttare le sue funzionalità al massimo. Lo spazio di archiviazione non sarà più un problema. Potete conservare moltissime foto, brani e video grazie alla memoria integrata da 64 GB espandibile via microSD fino a 1TB.

Insomma, sul Motorola Moto e32 troviamo specifiche tecniche davvero discrete per questa fascia di prezzo di smartphone. Poi, con uno sconto del 33% non esistono più dubbi. Dovete acquistare questo smartphone adesso, con questo sconto incredibile su Amazon che porta il suo prezzo a soli 119,90 €.

