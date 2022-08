Chi ha detto che per acquistare uno smartphone affidabile e con una scheda tecnica al passo coi tempi bisogna spendere 300 euro e più? Il mercato, lo sappiamo, offre infinite alternative e spesso ci si ritrova davanti ad offerte davvero allettanti. Come quella odierna su Amazon riguardante il Motorola Moto e32, splendido entry-level scontato del 33% e acquistabile a soli 119,99 euro. Un vero affare, senza dubbio.

Motorola Moto e32: un budget phone eccezionale

Il Moto e32 si presenta davvero benissimo: ha un eccellente display LCD Max Vision da 6,5 pollici con refresh rate a 90Hz e risoluzione 720 x 1600 pixel (HD+). Il design frontale è full screen, e sul pannello – al centro, in alto – è visibile il piccolo foro necessario per fare spazio alla fotocamera.

A proposito del comparto multimediale, sul retro – il modello in offerta ha la scocca in Slate Gray – spicca la tripla fotocamera da 16 megapixel (principale, di profondità e macro). I tuoi ricordi saranno indimenticabili e sempre ben definiti, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Lo smartphone di Motorola – con sistema operativo Android 11 – è super corazzato: il processore è un octa-core Unisoc T606, progettato appositamente per Motorola per garantire prestazioni sempre rapide e reattive; la memoria interna è da 64GB ma è espandibile con microSD fino a 1TB; la RAM invece è da 4GB, quanto basta per far girare tutto al meglio.

Ah, quasi dimenticavo: la batteria ha una capacità di 5000mAh e ti garantisce ore e ore di utilizzo senza doverti preoccupare di trovare una presa per la ricarica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.