Motorola moto e32s, bello grosso e non si spegna mai! E che prezzo bassissimo!

Motorola moto e32s è uno smartphone decisamente economico, ma dalle caratteristiche di ben altro livello, con soluzioni tecnologiche che puntano decisamente più in alto. Lo sconto Amazon taglia il prezzo di un bel 36% rendendo questa piccola bomba ancor più appetibile. Ora Motorola moto e32s costa solo 115,5 euro, davvero niente male, no? Se volete uno smartphone economico ma di tutt’altro valore tecnologico sapete, cosa fare, ovvero metterlo al volo nel vostro carrello Amazon!

Non manca nulla

Motorola moto e32s è caratterizzato da un design elegante, semplice ma robusto, con una scocca in plastica e una cornice in metallo: ha uno schermo IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e formato 20:9. Il display garantisce immagini nitide e colorate, con una luminosità massima di 400 nits e un trattamento antiriflesso. Anche in pieno sole all ‘aperto non si avranno problemi di scarsa leggibilità. Lo schermo supporta anche una frequenza di aggiornamento a 90 Hz, che rende le animazioni più fluide e reattive.

Sotto la scocca Motorola moto e32s troviamo un processore MediaTek Helio G37, un octa-core con frequenza massima di 2,3 GHz e architettura a 12 nm. Il processore è affiancato da una memoria RAM da 4 GB e da una memoria interna da 64 GB espandibile tramite microSD. Questa configurazione garantisce una ottima fluidità nell’uso standard, sia per le attività di base che per il gaming. In pratica Motorola moto e32s incarna alla grande la definizione di telefono tutto fare.

Sul versante fotografico Motorola moto e32s ha una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 16 MP con apertura f/2.2, autofocus a rilevamento di fase e stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore macro da 2 MP per scatti ravvicinati e un sensore di profondità da 2 MP per l’effetto bokeh. Si scatteranno decisamente buone foto, Motorola da questo punto di vista è sempre stata attenta nel garantire prestazioni di livello, anche nelle cosiddetta fascia bassa.

E la batteria? Maxi! Ben 5000 mAh per un’autonomia fino a due giorni con uso moderato. La batteria supporta anche la ricarica rapida a 10 W tramite il caricabatterie incluso nella confezione.

