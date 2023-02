Motorola Moto Edge 30: cap EPICA e display SUPER a prezzo HOT (Amazon)

Sembra impossibile ma è tutto vero: Motorola Moto Edge 30 costa davvero una sciocchezza con questa offerta di Amazon, l’unica che ti permette di risparmiare ben 180€ sul prezzo di vendita con tanto di spedizione rapida e completamente gratuita.

Ad appena 369€ non puoi trovare di meglio sul mercato mobile: Motorola Moto Edge 30 monta un bellissimo pannello OLED super fluido a 144 Hz e ad altissima risoluzione, un processore octa core con tanta RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi ed è realizzato con materiali di altissimo livello.

Motorola Moto Edge 30 costa pochissimo su Amazon: sconto folle del 33%

Inoltre, proprio come i device di un certo livello, anche il telefono a marchio Motorola può contare su un modulo fotografico posteriore con tre lenti di cui la principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti di altissimo livello e video a quali cinematografica.

A questo prezzo è quasi impossibile non prendere in considerazione l’ottimo smartphone di Motorola, a maggior ragione quando monta una scheda tecnica di alto livello affiancata da un design eccellente. Questa offerta di Amazon è la migliore che ti possa capitare per risparmiare e ricevere il telefono direttamente a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.