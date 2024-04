Motorola Moto Edge 30: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Sei alla ricerca di uno smartphone completamente nuovo, per sostituire il tuo modello ormai datato e con una batteria non più prestante come un tempo? Non ti preoccupare, Amazon fa proprio al caso tuo proponendoti l’ottimo Motorola Moto Edge 30 in offerta all’incredibile prezzo di soli 176 euro, con un buon sconto del 4% a confronto dell’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Motorola.

Motorola Moto Edge 30: potenza al giusto prezzo

Il fiore all’occhiello di questo smartphone è senz’ombra di dubbio rappresentato dal suo display OLED da ben 6.5 pollici, che ti permetterà di controllare perfettamente tutte le tue app e le relative notifiche. Grazie all’elevata definizione in Full HD potrai goderti tranquillamente film e serie TV quando sei in giro (magari in treno o in aereo, per esempio), facendo uso in questo caso delle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo ad apprezzare anche i più piccoli particolari all’interno di ogni contenuto multimediale che intendi trasmettere.

Il comparto fotocamere poi è a dir poco sbalorditivo, grazie alla tripla fotocamera con sensore da ben 50 megapixel, che ti permette di immortalare i tuoi migliori ricordi, assieme alla fotocamera anteriore da 32 megapixel, con cui potrai scattarti tutti i selfie che desideri. Molto apprezzato anche il sensore grandangolo in questo caso, che ti permetterà di riprendere ogni panorama.

Nulla da dire anche per l’autonomia, grazie alla batteria da ben 4020 mAh di capacità che ti consente di arrivare alla fine della giornata senza particolari problemi, senza che tu debba necessariamente portarti appresso powerbank e altri accessori simili per la ricarica extra.

Il vero e proprio cuore pulsante in questo caso è rappresentato dal processore Qualcomm Snapdragon 778G, grazie al quale avrai delle prestazioni eccezionali, riuscendo ad avviare ogni tipologia di app che desideri.

Con poco più di 170 euro ti porti a casa uno dei migliori smartphone di fascia media attualmente sul mercato, con cui potrai svolgere ogni attività che desideri: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo caldamente di acquistare questo Motorola Moto Edge 30 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare senza il minimo preavviso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.