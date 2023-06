Motorola moto edge 30 Neo, Amazon ha deciso: abbattere il prezzo ora!

Motorola Moto Edge 30 Neo è a tutti gli effetti uno dei migliori esempi della tanto popolata fascia media, ovvero dispositivi capaci di prestazioni di tutto rispetto senza però che il costo finale ne risenta troppo. Con Motorola Moto Edge 30 Neo si va anche ben oltre il mitico “grande rapporto qualità prezzo”, ci troviamo di fronte ad uno smartphone che punta decisamente in alto, mentre il prezzo, grazie allo sconto top Amazon cade decisamente in basso! Un bel MENO 39%, col prezzo finale che si ferma a 263,42 euro, per uno sconto pazzo di 166 euro! Lo state mettendo nel carrello, vero?

Altro che fascia media!

Il Moto Edge 30 Neo è dotato di un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo display offre una qualità delle immagini nitida e colori vivaci, rendendo l’esperienza di visione di foto, video e giochi molto piacevole. La frequenza di aggiornamento elevatissima restituisce una fluidità delle animazioni eccezionale, senza che lo smartphone soffra di lag o tentennamenti di sorta.

Tutta questa potenza la dobbiamo al cuore dello smartphone, una CPU Qualcomm Snapdragon 695 che garantisce potenza a sufficienza sia per il multitasking più spinto sia per i giochi più esigenti. E se queste non bastasse a rendere il tutto ancor più fluido ci pensano gli 8 giga di velocissima ram.

Il reparto fotografico del Moto Edge 30 Neo è da primo della classe: troviamo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 MP, stabilizzato otticamente, un obiettivo ultra grandangolare da 13 MP e un sensore di profondità da 8 MP. Questa configurazione offre una varietà di opzioni fotografiche, tra cui scatti grandangolari, ritratti e foto di qualità in condizioni di scarsa illuminazione.

La batteria è da 4020 mAh ed è dotata di ricarica rapida: ben 68 watt che ricaricano il telefono in 10 minuti. A rendere il tutto ancor più completo è la presenza della ricarica wireless. Una dotazione di tutto rispetto quindi, altro che fascia media quindi!

Moto Edge 30 Neo è davvero il Re della fascia media, ma venduto ad un prezzo incredibilmente allettante grazie allo sconto top Amazon, solo 263 euro! Subito nel carrello, l’offerta è davvero irripetibile!

