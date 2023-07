Motorola Moto Edge 30 Neo in super offerta a 249 euro su Amazon

Il Motorola Moto Edge 30 Neo è uno dei best buy dell’ultimo anno. Ottima autonomia, affidabile e leggero, il medio gamma della casa alata offre agli utenti performance più che soddisfacenti in un rapporto qualità-prezzo che non ha pari.

Su Amazon lo puoi acquistare in offerta a 249 euro, per effetto del maxi sconto del 42% rispetto al prezzo consigliato di 429 euro. Per darti un’idea più precisa, sul sito ufficiale è andato esaurito dopo pochi giorni nonostante il prezzo fosse più alto (269 euro).

Motorola Moto Edge 30 Neo in sconto del 42% su Amazon

Tra i principali punti di forza dell’Edge 30 Neo segnaliamo il display P-OLED da 6,28 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Si tratta di un pannello ottimo, ben visibile anche sotto la luce diretta del sole.

L’altro elemento importante del medio gamma di Motorola è la batteria: dotata di una capacità di 4.020 mAh, offre un’autonomia di un giorno intero anche mettendo lo smartphone sotto stress da inizio a fine giornata. Ma soprattutto supporta la ricarica rapida a 68W, con la possibilità di avere il 50% di ricarica in appena 12 minuti.

Da segnalare infine il comparto camere. Gli scatti sono da medio gamma, con foto di qualità in condizioni di luce ottimali, mentre come tutti gli smartphone venduti in questa fascia di prezzo risente un po’ negli scatti notturni. La camera principale è da 64 MP, con stabilizzazione ottica e apertura focale f/1.8.

Approfitta dell’ultima offerta di Amazon per acquistare il Moto Edge 30 Neo di Motorola a soli 249 euro. E se sei cliente Prime non paghi nulla per le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.