Motorola Moto Edge 30 Neo: la fascia media si fa alta, ma il prezzo rimane basso!

Moto Edge 30 Neo rappresenta uno dei migliori esemplari della mitologica fascia media, quella fascia di mercato affollatissima che rappresenta il punto più caldo delle vendite degli smartphone a livello mondiale. Motorola con il suo Moto Edge 30 Neo propone un dispositivo che punta decisamente in alto, grazie a componentistica superiore e prestazioni top. Siamo di fronte ad un quasi fascia alta che, grazie ad uno sconto imperdibile Amazon, possiamo pagarlo come un entry level. Un vero affare quindi, da acquistare subito! Solo 279 euro!

Che smartphone fantastico!

Il Motorola Moto Edge 30 Neo ha un design elegante e raffinato, con una scocca posteriore in plastica con effetto satinato e una cornice laterale in metallo. Il dispositivo ha un display OLED da 6,28 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il display offre una qualità dell’immagine spettacolare, con colori vivaci e contrasto elevato. Il display supporta anche il formato HDR10 per il massimo fotorealismo possibile.

Motorola Moto Edge 30 Neo garantisce prestazioni elevate grazie al processore Qualcomm Snapdragon 695, ottimizzato per la velocità 5G. Ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Zero lag, zero rallentamenti: il multitasking e i giochi più pesanti non fanno paura a Motorola Moto Edge 30 Neo.

Sul versante della cattura immagini Motorola Moto Edge 30 Neo è dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da: un sensore principale da 64 MP con apertura f/1.7, che scatta foto nitide e luminose anche in condizioni di scarsa luce; un sensore ultra-grandangolare da 8 MP che permette di catturare paesaggi ampi e scenari dinamici e un sensore macro da 2 MP per scattare foto ravvicinate agli oggetti più piccoli. Inoltre, la fotocamera frontale ha un sensore da 16 MP che assicura selfie chiari e naturali.

Il Motorola Moto Edge 30 Neo ha il sistema operativo Android 12 estremamente pulito e ordinato, senza i famigerati bloatware, con interfaccia My UX, che offre una personalizzazione completa e diverse funzioni esclusive, come la modalità Ready For, che permette di collegare lo smartphone a uno schermo esterno per trasformarlo in un PC o una console di gioco.

Motorola Moto Edge 30 Neo è uno smartphone che si guadagna con grande facilità il titolo di BEST BUY della fascia media (quasi alta!), forte di prestazioni top e un prezzo che grazie alla sforbiciata proposta da Amazon è davvero allettante, mai un telefono del genere è costato così poco.

Motorola Moto Edge 30 Neo va acquistato subito, è davvero l’offerta che stavamo aspettando! Solo 279 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.