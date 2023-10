Motorola Moto Edge 30 Neo a prezzo STRACCIATO!

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone senza svuotare il portafoglio? La tua ricerca finisce qui grazie ad Amazon che ha appena messo in super offerta il Motorola Moto Edge 30 Neo. Con uno sconto incredibile del 44%, questo gioiello può essere tuo per soli 239,00€. Da non credere, vero?

Il medio di gamma per tutti: ecco Moto Edge 30

Il Motorola Moto Edge 30 Neo non è il solito smartphone: è un medio di gamma molto interessante, dall’ottima piattaforma hardware e dal prezzo contenuto.Partiamo dal display: stiamo parlando di un FHD+ OLED da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Cosa significa? Colori vividi, movimenti ultra-fluidi e una qualità visiva che ti lascerà a bocca aperta, grazie anche alla certificazione HDR10+.

Il Moto Edge 30 Neo è equipaggiato con una tripla fotocamera da 64 MP che include stabilizzazione ottica, ultra-grandangolo e Macro Vision. Non dimentichiamoci dei selfie: la fotocamera frontale da 32 MP è pronta a immortalare il tuo miglior profilo.

Con la connettività 5G e il processore Qualcomm Snapdragon 695, dirai addio ai tempi di buffering. Scarica, condividi, guarda in streaming, tutto a velocità che non hai mai sperimentato prima. Con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, puoi dire addio anche ai problemi di memoria.

La batteria è spesso il tallone d’Achille degli smartphone, ma non con il Moto Edge 30 Neo. I suoi 4020 mAh ti garantiranno ore e ore di utilizzo. Se sei sempre in movimento, la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt è la tua arma segreta: energia a portata di mano in pochissimo tempo.

Ultimo, ma non per importanza, c’è la funzionalità Ready For. Vuoi una modalità desktop sul tuo TV o PC? Vuoi giocare o fare videochiamate su uno schermo più grande? Nessun problema, con questo smartphone Motorola, è tutto alla portata!

Non perdere questa offerta straordinaria: Motorola Edge 30 Neo è disponibile ora su Amazon a un prezzo incredibile di 239,00€, con uno sconto del 44%. Cosa stai aspettando?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.