Motorola moto Edge 40, SCONTO CLAMOROSO di 215€ su eBay: taglio di prezzo del 43%

Il nuovo Motorola edge 40 crolla improvvisamente di prezzo su eBay, dove lo potete trovare scontato di 215,90€ (-43%) a prezzo incredibile di 284€ (anziché di 599€). Un’ottima occasione per assicurarselo a un costo pazzesco, quasi da usato, e con le spedizioni gratuite.

Motorola moto Edge 40 scontatissimo su eBay del 43%

Motorola Edge 40 è uno smartphone che unisce stile e performance in un design sottile e raffinato. Con soli 7.58mm di spessore, questo dispositivo si presenta con un display in vetro curvo senza bordi, integrato in modo elegante in un sottile telaio in alluminio sabbiato, di tipo OLED 6.55” FHD+ 144Hz.

Grazie al suo design e alla sua ergonomia, il Motorola Edge 40 si adatta perfettamente alla mano dell’utente, offrendo grande comfort durante l’uso e offre un sistema di fotocamera ad alta risoluzione a 50MP con l’apertura più ampia disponibile su uno smartphone (f/1.4). Ciò consente agli utenti di scattare foto in ogni condizione di luce.

Oltre al design elegante, Motorola Edge 40 è dotato di certificazione IP68, che garantisce la resistenza alla polvere e alla sabbia, e la protezione in caso di immersione accidentale in acqua. Inoltre vanta una batteria da 4400mAh a lunga durata che offre una ricarica veloce e comoda per garantire una performance costante anche in routine quotidiane impegnative. Corri su eBay e compralo super scontato del 43% a soli 284€ per non rischiare di rimanere poi a bocca asciutta. Le spedizioni sono gratis.

