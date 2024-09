Motorola Moto Edge 50 Pro a prezzo piccolissimo con il codice promo eBay

Se sei alla ricerca di uno smartphone nuovo, oggi è il tuo giorno fortunato! Su eBay trovi il Motorola Moto Edge 50 Pro a soli 444 euro grazie ad uno sconto di 25 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRSETT24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli questa occasione speciale al volo, gli articoli stanno andando a ruba!

Motorola Moto Edge 50 Pro: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola Moto Edge 50 Pro è uno smartphone Android in grado di accontentare anche gli utenti più esigenti grazie alle sue funzionalità all’avanguardia.

Una delle sue migliori caratteristiche è il grande display da 6.7 pollici con una risoluzione elevatissima: questo vuol dire che offre immagini super nitide e realistiche, dai particolari minuziosi e i colori vividi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Questo modello è dotato di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, quindi avrai tutto lo spazio che ti occore per archiviare qualsiasi tipologia di contenuto e file, anche quelli più pesanti. La connettività non è da meno con il modulo 5G che offre una connessione ad internet eccellente, sempre stabile e velocissima.

Allo stesso modo non delude la sua fotocamera da ben 50 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità e di registrare video in 4K super stabili e nitidi anche nelle ore notturne o in ambienti bui. Per finire, la batteria è davvero potente così da garantire un’autonomia che dura un’intera giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.