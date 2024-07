Motorola moto g04 al PREZZO MINIMO STORICO: occasione UNICA su Amazon

Se vuoi rinnovare il tuo smartphone senza spendere un capitale, approfitta di questa occasione unica lanciata da Amazon! Oggi puoi acquistare il Motorola moto g04 al suo prezzo minimo storico di 75 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Motorola moto g04: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola moto g04 è uno smartphone Android che si contraddistingue per specifiche tecniche di buon livello così da essere perfetto per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di utente.

È dotato di un display notchless da 6.5 pollici ad aggiornamento rapido che risulta nitido anche in piena luce grazie alla modalità Luminosità elevata. In questo modo potrai utilizzarlo in ogni condizione luminosa senza mai affaticare gli occhi.

Allo stesso modo le tue foto saranno sempre impeccabili grazie al sistema di fotocamere con funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le immagini per renderle perfette.

Inoltre ti permette di aprire le app più velocemente ed utilizzarle contemporaneamente in modo sempre super fluido per un multitasking ottimale in ogni occasione. Anche la batteria è super potente quindi potrai utilizzare lo smartphone per un giorno intero anche in modo intensivo senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Per finire, la sua capacità di memoria ti permette di archiviare qualsisi file e contenuto, anche i più pesanti, ed averli sempre a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.