Motorola Moto G04 mai stato ad un prezzo così basso (solo 76€ su eBay)

Motorola Moto G04: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Motorola Moto G04 è uno smartphone che sorprende per lo straordinario rapporto qualità-prezzo che offre.

Come prima cosa, è dotato di un display Touchscreen da 6.56 pollici con una risoluzione elevata ed una luminosità eccellente. Questo vuol dire che potrai utilizzarlo in qualsiasi momento della giornata, anche sotto la luce diretta del sole, senza alcun problema.

Inoltre il modulo LTE 4G permette una connessione sempre stabile e velocissima dappertutto, garantendo sempre il massimo delle prestazioni in qualsiasi luogo tu sia.

Il dispositivo è dotato anche di fotocamera da ben 16 megapixel così potrai realizzare foto e video sempre realistici e super nitidi, a prescindere dalla condizione luminosa esterna, quindi anche in notturna. In più con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna hai abbastanza spazio per poter archiviare tutti i tuoi file, anche quelli più pesanti.

La batteria non è da meno e, data la sua potenza, può supportarti per un’intera giornata così da non avere mai la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.