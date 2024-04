Motorola moto g13 COSTA POCHISSIMO su Amazon: appena 79€ (-58%)

Tra i numerosissimi smartphone Android super economici disponibili online, questa offerta di Amazon sul popolarissimo Motorola moto g13 è la più ghiotta fra tutte. Osannato da milioni di utenti per l’eccellente rapporto qualità/prezzo, il terminale Android di Motorola può essere tuo spendendo appena 79€ grazie allo sconto immediato del 58%.

Motorola moto g13 è senza ombra di dubbio il device perfetto per chi vuole ottenere il massimo senza spendere un capitale: è perfetto per fare le cose di tutti giorni, quindi telefonare, navigare in rete, chattare sui social e non solo.

Motorola moto g13 è in vendita su Amazon al prezzo più basso di sempre

Lo smartphone della casa alata sorprende per il suo bel pannello da 6.53 pollici a 90Hz, la connettività dual SIM e anche il modulo NFC per i pagamenti contactless. È alimentato da una mega batteria da 5000 mAh ottimizzata per accompagnarti per un giorno intero, mentre gli speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos sorprendono per la potente diffusione audio. Ti piace scattare tante foto da condividere online? Nessun problema: lo smartphone di Motorola monta un modulo multiplo con un sensore principale da 50MP.

Sfruttando lo sconto scioccante del 58% di Amazon lo smartphone di Motorola costa una sciocchezza; mettilo subito nel carrello e preparati a stringere tra le mani un device economico ma adatto ai task di tutti i giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.