Motorola moto g14 a PREZZO RIDICOLO: solo per OGGI su Amazon

Oggi puoi acquistare uno smartphone di ultima generazione ad un prezzo davvero ridicolo! Si tratta del Motorola moto g14, al momento disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Motorola moto g14: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola moto g14 è uno smartphone Android che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità – prezzo.

È dotato di uno schermo Full HD+ da 6,5″ straordinariamente nitido che garantisce una qualità delle immagini cristallina per film, serie, giochi e videochiamate. In questo modo potrai essere sempre al centro dell’azione qualsiasi contenuto tu stia guardando.

Un’altra caratteristica di spicco del dispositivo è la sua memoria interna da 256 GB: questo vuol dire che avrai spazio in abbondanza per foto, film, musica e app. In più, se volessi ancora altro spazio, potrai aggiungere fino a 1 TB con una scheda microSD.

Lo smartphone dispone anche di un sistema avanzato di fotocamere da 50 MP2: potrai non solo scattare foto super nitide e più realistiche che mai, ma anche avvicinarti al soggetto con l’obiettivo Macro Vision dedicato.

La batteria da 5000 mAh è super potente e ti permette di usare il cellulare per ore e ore senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. Inoltre potrai fare rapidamente il pieno per un’intera giornata di autonomia con la ricarica TurboPower.

