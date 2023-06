Motorola moto g22, costa poco ma vale tantissimo!

Motorola moto g22 è uno smartphone che potremmo definire da fascia media visto il prezzo, ovvero un dispositivo che offre buone prestazioni ad un prezzo contenuto. Motorola moto g22 non è solo questo, ha ambizioni più elevate, grazie a componentistica e prestazioni che lo spingono più in alto. D’altronde la fascia media è il segmento più affollato, chi si distingue ha senza dubbio qualità indiscutibili! Amazon fa il miracolo, taglia in modo brutale il prezzo di listino di Motorola moto g22, un MENO 43% che ci permette di portare a casa lo smartphone spendendo 125 euro. Offerta top! Compratelo ora e domani sarà già vostro grazie alla spedizione Prime!

Che smartphone!

Motorola moto g22 ha un design semplice e moderno, con una scocca in plastica e una cornice in metallo.

Lo smartphone ha uno schermo LCD Max Vision da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e formato 20:9. Lo schermo offre immagini nitide e colorate, con una luminosità massima di 400 nits e un trattamento antiriflesso. Lo schermo supporta anche una frequenza di aggiornamento a 90 Hz, che rende le animazioni estremamente più fluide e reattive.

Motorola moto g22 ha una quadrupla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP con campo visivo di 118 gradi, un sensore macro da 2 MP per scatti ravvicinati e un sensore di profondità da 2 MP per l’effetto bokeh. Il risultato di tutti questi sensori è solo uno: foto di grande qualità in ogni condizione di luce.

Sotto la scocca Motorola moto g22 nasconde un processore MediaTek Helio G37, un octa-core con frequenza massima di 2,3 GHz e architettura a 12 nm. Il processore è affiancato da una memoria RAM da 4 GB e da una memoria interna da 64 GB espandibile tramite microSD. Questa configurazione garantisce una ottima fluidità nell’uso quotidiano dello smartphone, sia per le attività di base che per il gaming. Altro che fascia media!

Da ultimo troviamo una batteria da 5000 mAh che offre un’autonomia fino a due giorni con uso moderato. Inoltre, supporta anche la ricarica rapida a 10 W tramite il caricabatterie incluso nella confezione.

Questo Motorola Moto G22 è un prodotto con pochi competitor, davvero ben riuscito, un vero camera phone grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette di scattare foto fantastiche con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel!

Motorola Moto G22 è uno dei campioni della fascia media, che oggi grazie al mega sconto Amazon possiamo comprare spendendo davvero pochissimo, grazie al 40% di sconto sul prezzo di listino!

