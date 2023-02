Ti sembrerà un errore di prezzo ma ti assicuriamo che è tutto vero: il Motorola Moto G32 è in vendita su eBay a un prezzo molto conveniente. Infatti, ad appena 149€, il device della casa alata rappresenta un’ottima scelta se sei alla ricerca di uno smartphone economico ma in grado di assicurarti una buona esperienza di utilizzo.

Realizzato con materiali di buona qualità e caratterizzato da un design giovanile, Motorola Moto G32 stupisce con il suo pannello da 6.5 pollici ultra fluido e ad altissima risoluzione accompagnato anche da una fotocamera frontale per selfie di qualità.

Solo su eBay puoi acquistare il Moto G32 di Motorola a un prezzo così basso

Ad appena 149€, inoltre, ti assicura una esperienza di utilizzo di un certo tipo grazie al processore octa core di Qualcomm e la batteria di lunghissima durata da ben 5000 mAh. Come se non bastasse, Motorola Moto G32 monta anche un formidabile modulo fotografico triplo sul retro, addirittura capeggiato da un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per fotografie di qualità e video ad altissima risoluzione.

Questa sera è praticamente impossibile ignorare lo smartphone di Motorola in vendita su eBay ad appena 149€, a maggior ragione se consideri che ti arriva direttamente a casa in pochissimo tempo e addirittura senza costi di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su Motorola Moto G32: budget phone con tripla cam da 50MP a 149€ (eBay) inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.