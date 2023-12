Motorola Moto G32 crolla a 144€ su Amazon (anche in 5 rate)

Lo smartphone Motorola Moto G32 è sicuramente tra i grandi protagonisti delle offerte Amazon della giornata odierna. Lo troviamo in vendita a soli 144,28€ invece che a 229,90€ con uno sconto del 37%. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a interessi zero da 28,86€ al mese. Per scegliere questa modalità basta optare per il pagamento a rate in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

Il Moto G32 è tra i migliori smartphone di fascia bassa attualmente disponibili. Tra le caratteristiche più importanti troviamo la tripla fotocamera, il display e il processore Qualcomm Snapdragon 680.

Motorola Moto G32 in sconto del 37% su Amazon

Il modello in offerta presenta la configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Uno dei suoi principali punti di forza è il display Full HD+, con refresh rate a 90 Hz, a cui si aggiunge l’altoparlante stereo con supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Un’altra caratteristica chiave è la tripla fotocamera da 50 megapixel, più che sufficiente per offrire scatti piacevoli da condividere sui social network e tramite le app di messaggistica istantanea a parenti, amici e colleghi. Presente anche una camera ultragrandangolare, per scatti sempre eccellenti in qualsiasi condizione di luce.

Un ulteriore fiore all’occhiello è la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida, in grado di estendere la durata del telefono fino a un massimo di due giorni.

Lo smartphone Motorola Moto G32 è in offerta a soli 144,28€ su amazon.it. Essendo il prodotto venduto e spedito da Amazon, gli utenti Prime possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite: acquistandolo oggi, arriverà a casa tua già sabato 16 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.