Motorola moto g32, SCONVOLGE il weekend con il 41% di sconto su Amazon

Motorola moto g32 è al centro di una strepitosa offerta Amazon che non dovresti assolutamente perdere. Infatti, sfruttando lo scioccante sconto immediato del 41%, quest’oggi ti bastano appena 105€ per acquistare un device di cui non ti pentirai mai.

Super economico, sottile e con una scheda tecnica davvero niente male, lo smartphone a marchio Motorola è pronto per soddisfare le tue personali esigenze quotidiane senza mai un passo falso.

Crollo immediato del 41% su Amazon per l’ottimo Motorola moto g32: offerta shock

Il device monta un bel pannello da 6.5 pollici con cui guardare contenuti video ad altissima risoluzione e con una buona resa cromatica. Sotto il cofano, come dicevamo poco più in alto, troviamo una scheda tecnica che vede la presenza di un buon processore octa core alimentato da una super batteria da 5000 mAh per ore e ore di utilizzo.

Inoltre, nonostante il prezzo molto conveniente, Motorola moto g32 monta un modulo fotografico multiplo con tanto di sensore principale da 50MP per foto e video ad altissima risoluzione.

Con un prezzo finale di appena 105€ su Amazon, il device a marchio Motorola quest’oggi lo paghi davvero una sciocchezza; mettilo subito nel carrello e sfrutta la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.