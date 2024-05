Motorola moto g54 5G è il BEST BUY di oggi su Amazon: sconto FOLLE del 22%

Non è più il tempo di svenarsi dal punto di vista economico per acquistare uno smartphone con un bel design, piuttosto potente e in grado di portare a termine i task quotidiani più comuni. Grazie a questa offerta di Amazon, infatti, hai la possibilità di acquistare il popolarissimo Motorola moto g54 5G a un prezzo davvero niente male.

Sfruttando al volo lo sconto immediato del 22%, infatti, il device della casa alata può essere tuo al prezzo di appena 196€: è perfetto per navigare in rete, scattare foto ad alta risoluzione, ascoltare la musica, telefonare, chattare sui social, pagare in modalità contactless e molto altro ancora.

Il Motorola moto g54 5G è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente

Motorola moto g54 5G monta un bel pannello da 6.5 pollici a 120Hz pensato per guardare video super fluidi e ad altissima risoluzione, mentre il processore octa-core del modello in vendita è accompagnato da ben 12GB di RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi. Alimentato da una batteria da 5000 mAh e con pieno supporto alla connettività 5G, lo smartphone di Motorola monta anche un sensore principale da 50MP e uno secondario da 2MP per foto e video a dettagli elevati.

Inutile girarci intorno: non sarebbe per niente un buon affare lasciarsi scappare lo sconto immediato del 22% su Amazon per il device a marchio Motorola, a maggior ragione se consideri che è attualmente in pronta consegna in appena 24 ore e senza costi aggiuntivi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.