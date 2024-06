Motorola Moto G54 in SVENDITA: applica il CODICE PROMO su eBay

Hai intenzione di rinnovare il tuo smartphone ma non sai su quale modello puntare? Ti consigliamo il Motorola Moto G54, oggi disponibile su eBay al prezzo speciale di 151 euro grazie ad uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTPHONE24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Motorola Moto G54: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola Moto G54 è uno smartphone dalle prestazioni elevate che accontenta qualsiasi tipologia di utente, anche quelli più esigenti.

Si caratterizza per un display fluido da 6,5″ FHD+ che offre immagini nitide con particolari super precisi così da farti vivere in prima persona i tuoi contenuti multimediali preferiti. Allo stesso tempo supporta un audio stereo multidimensionale che ti avvolgerà completamente grantendo un’esperienza immersiva.

Un’altra punta di diamante dello smartphone è il suo sistema di fotocamere dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine che cattura sia foto incredibilmente nitide in condizioni di scarsa illuminazione che video super fluidi da vero professionista.

La batteria da 5000 mAh non è da meno in quanto garantisce un’autonomia di una giornata intera: questo vuol dire che potrai utilizzare il dispositivo per ore e ore in modo intensivo senza il rischio di rimanere a corto di energia.

Per finire, questo modello dispone di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna quindi abbastanza capiente da archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

