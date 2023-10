Motorola Moto G72: prezzo STRACCIATO su Amazon (174,99€)

L’ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime di Amazon si apre con un’offerta bomba sul Motorola Moto G72, che puoi acquistare a soli 174,99 euro. Il prezzo è ribassato ancora rispetto a quello già di per sé ottimo fatto registrare nei giorni scorsi (184,90 euro, ndr). Segnaliamo che è un’offerta esclusiva Prime, con gli utenti che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Motorola Moto G72 in super offerta a 174,99 euro su Amazon

Disponibile in Italia dall’autunno 2022, il Moto G72 si era presentato sul mercato italiano con un prezzo di listino di 319 euro. Fin da subito ha fatto vedere ottime prestazioni, ma il prezzo non era stato ritenuto molto a fuoco.

A distanza di meno di un anno dalla sua uscita, il nuovo medio gamma di Motorola ha tanto senso: un ottimo display, un’ottima batteria, un comparto multimediale più che convincente e perfino l’espansione di memoria, tutti elementi che certificano l’ottimo lavoro compiuto dalla casa alata.

Già quando il prezzo era ribassato intorno ai 200 euro gli addetti ai lavori lo avevano segnalato come un nuovo best buy. Ora che il prezzo è sceso ancora, va da sé che l’acquisto non diventa obbligatorio ma quasi. O almeno per quanti amano le “motoralate” e i cosiddetti “acquisti consapevoli”, con quest’ultimi che sono sempre più rari nell’epoca in cui viviamo.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Amazon sul Motorola Moto G72 per acquistarlo al super prezzo di 174,99 euro, risparmiando così ulteriori 10 euro rispetto al prezzo recente più basso (sempre su Amazon). Per tutti gli utenti Prime la consegna a casa è gratuita.

