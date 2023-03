Motorola Moto G72: tripla cam, batteria infinita e prezzo SHOCK (-45%)

Lo smartphone di fascia media Motorola Moto G72 4G è al centro di una incredibile offerta di eBay che non ha eguali sul web: solo oggi, infatti, puoi risparmiare ben 144€ sul normale prezzo di vendita. Infatti, con uno sconto del 45% che fa crollare il prezzo ad appena 174€, il device di Motorola rappresenta una piccola chicca da non farsi assolutamente scappare.

Lo smartphone della casa alata è apprezzatissimo per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo e della sua scheda tecnica: è ideale per navigare in rete, telefonare, chattare con i tuoi amici, guardare video, ascoltare la musica e molto altro ancora.

Solo su eBay puoi risparmiare il 45% sul Motorola Moto G72 4G: affare d’oro

Oltre a montare un validissimo pannello pOLED da 6.6 pollici super fluido e ad altissima risoluzione, il Moto G72 integra anche una fotocamera frontale in grado di scattare selfie di qualità anche al buio. Inoltre, proprio come gli smartphone Android di fascia alta, anche il device di Motorola vede la presenza di un potentissimo processore octa core con tanta RAM a disposizione, una batteria da 5000 mAh con tantissime ore di autonomia e Android 12.

Il tutto è impreziosito da un sistema fotografico triplo da urlo con sensore principale da ben 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video ad altissima risoluzione. Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello lo smartphone di fascia media di Motorola ora che ti costa come un comune budget phone, merito di un incredibile sconto del 45% che si aggiunge anche alla consegna rapida e senza costi di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.