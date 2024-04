Motorola moto g84 5G, BEST BUY assoluto in super sconto MENO 34 PER CENTO

Motorola moto g84 5G si presenta come una ventata di aria fresca nel mercato degli smartphone di fascia media dal prezzo accessibile, grazie a dotazione e caratteristiche tecniche di tutto rispetto che sembrano essere prese di peso da smartphone di ben altro calibro e prezzo. In questi casi è facile parlare di rapporto qualità prezzo vincente e BEST BUY senza compromessi, e non potrebbe essere altrimenti visto quanto offre questo Motorola moto g84 5G! Oggi Amazon ha reso questo ottimo dispositivo ancor più accessibile, grazie ad uno sconto memorabile: MENO 34% che fa crollare il prezzo di praticamente 102 euro! Da 299,90 euro possiamo acquistare Motorola moto g84 5G spendendo 198 euro!

Esperienza Android pura

Grazie un design elegante e disponibile in diverse colorazioni, come questa Magenta protagonista dell’offerta, Motorola moto g84 5G non passa certamente inosservato. La sua leggerezza e il profilo sottile lo rendono comodo da maneggiare, nonostante un gigantesco e luminosissimo pannello OLED da 6.5 pollici, graziato da un refresh rate di 120Hz, che restituisce immagini fluide e dettagliate.

Sotto il cofano, Motorola moto g84 5G è alimentato dal processore di fascia alta Snapdragon 695, supportato da 12GB di RAM e 256GB di spazio espandibile. L’espandibilità della memoria è un plus da non sottovalutare visto che molti smartphone, anche quelli di fascia alta, non lo offrono.

Se la parte video è da primo della classe anche quella audio non scherza. Due altoparlanti, stereo quindi e soprattutto troviamo la spazialità sonora data dal supporto a Dolby Atmos.

Sul versante del sistema operativo, Motorola moto g84 5G presenta una versione di Android praticamente stock, Android quasi in purezza, senza tutte quelle personalizzazioni e app che infestano gli smartphone di altri produttori, e che finiscono per rallentare inutilmente il tutto. Ottima scelta!

Il comparto fotografico di Motorola moto g84 5G non delude, con una fotocamera principale Ultra Pixel da 50 MP e stabilizzazione ottica dell’immagine, e una secondaria ultragrandangolare con autofocus, che insieme offrono versatilità e qualità nelle foto scattate. Anche in condizioni di luce difficili.

Da ultimo abbiamo la Ricarica TurboPower 30W e la batteria da 5000 mAh! Dotazioni di tutto rispetto quindi per Motorola moto g84 5G!

Un vero e proprio Re della fascia media, ma che tanto media non è visto quello che troviamo sotto il cofano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.