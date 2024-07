Motorola Moto G84: lo smartphone CHE CERCAVI ad un prezzo MAI VISTO

È arrivato il momento di rinnovare il tuo smartphone? Allora cogli l’occasione speciale che oggi ti offre eBay! Il Motorola Moto G84 al momento è disponibile a soli 199 euro con uno sconto del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno per terminare!

Motorola Moto G84: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola Moto G84 è uno smartphone di ultima generazione che può accontentare davvero le esigenze di qualsiasi cliente.

Inanzitutto è dotato di un grande display da 6.5 pollici che offre immagini dalla risoluzione elevata e che ti faranno letteralmente immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti come mai prima d’ora.

La connettività è sempre assicurata ovunque tu sia, anche in viaggio, grazie al modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet velocissima e sempre super stabile. Non è da meno la multimedialità: il dispositivo, infatti, vanta una fotocamera da ben 50 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità e di registrare video in maxi definizione così come un vero regista professionista.

Un’altra caratteristica importante è la sua batteria super potente che permette di utilizzare lo smartphone per ore e ore senza mai preoccuparsi di rimanere a corto di energia. Dal punto di vista estetico, questo gioiellino è anche molto elegante grazie allo spessore di solo 7.6 mm lo rende un oggetto di grande stile e adatto in ogni occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.