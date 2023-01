Motorola presenta la nuova famiglia moto g: un concentrato di potenza e prestazioni

Motorola ha appena annunciato la nuova famiglia di moto g. Si tratta di quattro nuovi device caratterizzati da un design moderno, pensati per “scattare foto straordinarie e fornire un’esperienza sonora coinvolgente e multidimensionale”. Si tratta dei moto g73 5G, moto g53 5G, moto g23 e moto g13. Tutti e quattro i dispositivi girano su una versione pulita di Android 13, senza skin e software complicati o applicazioni duplicate. Scopriamoli insieme.

moto g13

Caratterizzato da un display HD+ da 6,52” con refresh rate a 90 Hz e alimentato dal processore MediaTek Helio G85, il moto g13 è dotato di un sofisticato sistema di fotocamere, per trasformare ogni momento in un ricordo indelebile. Grazie a un sensore da 50MP combinato con la tecnologia Quad Pixel, è possibile ottenere splendide foto in qualsiasi condizione di luce. Per completare questo avanzato comparto fotografico, moto g13 dispone di una fotocamera Macro Vision, di un sensore di profondità separato e di una fotocamera frontale da 8MP.

moto g23

Anche moto g23 dispone del processore MediaTek Helio G85 e di un ampio display HD+ da 6,5”, realizzato con bordi ristretti per visualizzare i contenuti in modo nitido e goditi un refresh rate a 90 Hz, che ti permette di passare da un’applicazione all’altra, giocare e navigare sul web in modo fluido e senza rallentamenti. Molto importante è la sua funzione di ricarica TurboPower da 30W che offre ore di energia in pochi minuti, e l’ampia batteria.

moto g53 5G

moto g53 5G punta molto su un display da 6,5” a 120Hz e una batteria da 5000mAh di capacità. Inoltre vanta anch’esso un ottimo comparto fotografico e può scattare foto sempre al top grazie al suo sensore da 50MP. Lo smartphone è dotato anche della tecnologia Quad Pixel e di una fotocamera Macro Vision dedicata per i primi piani. Grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 480+ 5G è possibile sfruttare al massimo le reti 5G.

moto g73 5G

Dulcis in fundo abbiamo il moto g73 5G. Integra il chipset MediaTek Dimensity 930 che sfrutta al massimo la velocità 5G e assicura che i download si completino a velocità fulminea senza preoccuparsi della durata della batteria. Anche il passaggio da un’app all’altra avviene senza problemi grazie agli 8 GB di RAM. Il modello top della nuova serie è anche ideale per scattare foto perfette grazie all’avanzato sistema con fotocamera da 50MP che non teme nemmeno le condizioni di illuminazione più difficili. Infine, moto g73 5G e moto g53 5G sono dotati di Thinkshield for Mobile, un ulteriore livello di sicurezza che migliora la protezione a tutti i livelli, dalla fabbrica allo smartphone.

Disponibilità e prezzi

I nuovi moto g73 5G, moto g53 5G, moto g23 e moto g13 saranno disponibili in Italia nelle prossime settimane: