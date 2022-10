Motorola sfida Samsung con RAZR 2022, il suo nuovo pieghevole: specifiche e prezzo

Motorola lancia il suo guanto di sfida al concorrente Samsung e al suo Galaxy Z Flip4, e lo fa con un nuovo e potente smartphone pieghevole che sembra davvero in grado di competere a quei livelli. Si tratta del Motorola RAZR 2022 che aspira a ritagliarsi un grande spazio all’interno di una fascia di mercato che sta attirando sempre più interesse e attenzione. Prima di scoprirlo meglio, vi segnaliamo che il nuovo foldable che fa il suo ingresso nel catalogo di Motorola destinato all’occidente è disponibile per l’acquisto in Italia nell’edizione con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione: puoi infatti prenderlo da ora su Amazon seguendo questo link a 1.199€.

Ecco il Motorola RAZR 2022

Il Motorola RAZR 2022 presenta due display, uno p-OLED interno pieghevole da 6,70” FHD+ con frequenze di aggiornamento fino a 144 Hz, certificazione HDR10+ e il 100% della gamma di colori DCI-P3, l’altro, G-OLED, esterno più piccolo da 2,69”. Per sfruttare al meglio questi due display, c’è una cerniera ridisegnata in maniera tale da reggere il dispositivo aperto in Flex View, in modo che possa stare in piedi da solo a più angolazioni per consentirti di lavorare e giocare a mani libere.

Sotto la sua scocca batte forte il cuore del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, la piattaforma mobile Snapdragon più avanzata su un telefono a conchiglia, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per lo storage, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e selfie camera frontale da 32 megapixel. Grazie a esse puoi registrare video mozzafiato che soddisfano i severi standard HDR10+ per precisione del colore, gamma cromatica, luminosità e contrasto. Oppure filmati di qualità cinematografica direttamente sul tuo telefono con la registrazione video 8K, ottenendo oltre 33 milioni di pixel di risoluzione, la più alta possibile su uno smartphone oggi.

Per assicurarti che il tuo RAZR 2022 , che supporta anche l’audio Dolby Atmos, tenga il passo con la tua vita in movimento, Motorola ha dotato questo dispositivo di una batteria da 3.500 mAh con ricarica rapida e una gamma completa di moduli per la connettività. Insomma, tanta carne al fuoco. Da questo punto di vista, per ulteriori approfondimenti su questo nuovo dispositivo potete visitare il suo sito ufficiale, mentre se volete acquistarlo potete farlo da ora a 1.199€ su Amazon seguendo questo link.

