Motorola Razr 40 ad un prezzo ESPLOSIVO: il miglior pieghevole SOLO ORA in sconto (-45%)

I pieghevoli sono da anni una realtà affermata all’interno del mondo degli smartphone. E c’è un modello in particolare che unisce il massimo della qualità al miglior prezzo: il Motorola Razr 40. Solo per oggi, su Amazon puoi farlo tuo ad un costo ancor più ridotto e sostanzialmente imperdibile. Si parla di soli 498 euro, per uno sconto totale del 45% rispetto agli 899,90 euro di listino. Lo trovi nella sua colorazione Summer Lilac, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Approfittane oggi stesso, è la promozione che stavi aspettando da tempo!

Motorola Razr 40: il pieghevole con funzionalità da top di gamma

Questo meraviglioso Motorola Razr 30 si presenta con un display flessibile FHD+ pOLED da 6,9 pollici con refresh rate da 144 Hz. Brevettato con tecnologia Tear-Drop, l’iconico smartphone Motorola è stato completamente reinventato per potersi piegare senza lasciare segni. Potrai godere di uno stile unico nel suo genere, unito ad un design compatto e a colorazioni di tendenza. Tutto racchiuso in una finitura in pelle vegana. Gli scatti sono brillanti da ogni angolazione parlando di comparto fotografico, grazie a Flex View che posiziona lo smartphone in diverse angolazioni per darti modi tutti nuovi di scattare foto o registrare video.

La fotocamera esterna è da 64 MP con stabilizzazione ottica inclusa, per poter avere risultati finali perfetti con qualsiasi condizione di luce. E lato selfie, c’è una potente lente da 32 MP con tecnologia Quad Pixel per non farti mancare nulla. Infine focus sull’autonomia, con la sua batteria da 4200mAh e la ricarica rapida da 33W garantita grazie al caricabatterie TurboPower. O anche in modalità wireless, se preferisci.

Non farti scappare la promo unica e fai tuo il Motorola Razr 40 ad un prezzo mai così basso, avrai dalla tua il miglior pieghevole per rapporto qualità-prezzo.

