Motorola razr 40, il ritorno di un mito ma super smart e super scontato!

Motorola Razr 40 è il successore del popolare Motorola Razr, il telefono che quasi 20 anni sconvolse il mercato dei cellulari, si all’epoca si chiamavano così, con un design a conchiglia fortemente di rottura, grazie a forme arrotondate e sottilissime. Oggi Motorola torna sul luogo del delitto per gettarsi anche lei nel settore degli smartphone pieghevoli utilizzando uno dei suoi modelli più amati ma modernizzandolo a dovere. E il prezzo? Alto… ma sia benedetta Amazon che lo fa a fette con un sontuoso sconto del 26%, per un risparmio netto sul prezzo di listino di 239 euro! Esagerato! Motorola Razr 40 è lo smartphone perfetto per i nostalgici dei tempi che furono ma anche per tutti coloro che vogliono provare l’ebbrezza dei pieghevoli dando fiducia ad un marchio storico che in questi ultimi anni è tornato agli antichi fasti del passato!

Non manca nulla!

Una delle caratteristiche più interessanti di Motorola Razr 40 è ovviamente il suo display flessibile offrendo agli utenti la possibilità di utilizzare uno schermo più grande quando necessario, ma allo stesso tempo rimanendo compatto e facile da trasportare.

Lo schermo AMOLED pieghevole da 6,9 pollici si raddoppia quando il telefono viene aperto, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente e permettendo agli utenti di sfruttare app e contenuti multimediali in modo più ampio. Lo schermo è dotato anche del brevetto tecnologia Tear-Drop per piegarsi senza lasciare segni. Quando il telefono è chiuso, Motorola Razr 40 si trasforma in una piccola conchiglia che può essere facilmente maneggiata con una mano.

Sotto la superficie elegante e pieghevole di Motorola Razr 40 si trova motore che garantisce prestazioni di tutto rispetto. Equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon, questo smartphone offre velocità da primo della classe. Inoltre, lo schermo è super fluido, arriva fino a 144mhz di aggiornamento! E come se non bastasse troviamo 8 giga di Ram e 256 di spazio di archiviazione! Numeri da fascia alta!

Motorola Razr 40 è poi un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 64 megapixel che permette allo smartphone di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 9238×6928 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel.

Davvero uno smartphone Premium eccezionale, con un prezzo super sconto grazie ad Amazon! Si risparmiano oggi 239 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.