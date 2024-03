Motorola Razr 40 in offerta a 649€ con supervalutazione dell'usato (MediaWorld Eco Tech)

Al via in casa MediaWorld la nuova promozione Eco Tech. Tra i protagonisti iniziali c’è anche il Motorola Razr 40, nella configurazione da 8+256GB, in offerta a 649 euro a fronte di un prezzo consigliato dal produttore di 899,90 euro.

La promo prevede inoltre una supervalutazione garantita dell’usato di 100 euro: per usufruirne, occorre selezionare l’opzione Ritiro in negozio e come modalità di pagamento Pagamento al ritiro in negozio. Al termine, si riceverà una Gift Card pari alla valutazione dell’usato, da spendere nei negozi o sul sito ufficiale mediaworld.it.

Sono pochi i pieghevoli di fascia premium in vendita a 650 euro, per questo motivo il modello Razr 40 di Motorola si presenta come uno degli smartphone pieghevoli dal miglior rapporto qualità-prezzo oggi disponibili sul mercato.

Il display interno è un pOLED da 6,9 pollici, 413PPI, con refresh rate a 144 Hz, luminosità di picco di 1.400 nits e risoluzione FullHD+. Insomma, uno schermo notevole, tanto da avvicinare Razr 40 Ultra.

Per quanto riguarda invece il display esterno, troviamo un OLED da 1,5 pollici, grazie al quale è possibile accedere a diversi comandi rapidi e visualizzare le notifiche.

Un altro suo punto di forza è l’autonomia, tra le migliori riscontrate in questa speciale categoria: parliamo di circa il 20% di carica residua al termine di una giornata stress, dunque anche qualcosa in più se l’utilizzo passa da intenso a medio.

