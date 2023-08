Motorola RAZR 40 in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Nel corso degli anni abbiamo assistito a numerosi progressi dal punto di vista tecnologico nel mondo degli smartphone. Una delle più grandi innovazioni degli ultimi anni consiste nei foldable, ovvero gli smartphone pieghevoli capitanati da Samsung Galaxy Z Flip e tanti altri modelli delle compagnie concorrenti. Nella fattispecie oggi Amazon ci propone l’eccezionale Motorola RAZR 40 in offerta a soli 829 euro, con un risparmio di ben 70 euro rispetto agli 899 euro proposti dalla stessa Motorola.

Un Motorola pieghevole dalle mille qualità

Partiamo innanzitutto dal design, che è sicuramente uno dei punti di forza di questo smartphone pieghevole: è compatto, elegante e con il colore Creamy White l’eleganza inoltre è ai massimi livelli. La presenza del display esterno è davvero essenziale in questo caso, dato che permette di visualizzare in maniera facile e veloce tutte le notifiche che ti arrivano, senza nemmeno dover aprire lo smartphone.

Eccellente anche lo schermo pOLED da da ben 6.9 pollici, che garantisce un ampio angolo di visione. Grazie a questo schermo dalle dimensioni generose potrai guardare in tutta tranquillità le tue serie TV e film preferiti, facendo uso delle principali app di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e via dicendo. Oltre a questo troviamo un suono stereo multidimensionale che permette di captare ogni minimo suono o rumore all’interno dei video, grazie al quale riuscirà a restituirti un’esperienza completamente immersiva e coinvolgente.

Buona in questo caso anche l’autonomia, garantita da una batteria 4200 mAh che consente di arrivare a fine giornata senza particolari problemi e preoccupazioni di sorta. Puoi inoltre ricaricare la batteria velocemente grazie alla ricarica rapida offerta dal caricatore TurboPower, con 33W di potenza, o in alternativa utilizzare la modalità wireless che non necessita di fili ingombranti per il suo utilizzo.

Ad un prezzo del genere, hai la possibilità di portarti a casa uno smartphone pieghevole dal design futuristico e dalle prestazioni eccellenti: è per questo che ti suggeriamo di acquistare il Motorola RAZR 40 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, prima che le scorte vadano completamente esaurite.

